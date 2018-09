Gli 'scomparsi' della Lazio: da Morrison a Mauricio e Perea

La Lazio ha una serie di giocatori fuori rosa, che però vengono ancora pagati dai biancocelesti. Mauricio ha perfino effettuato le visite mediche.

Vi abbiamo raccontato del caso di Siligardi, escluso dal Parma. Ma ovviamente ci sono tante altre situazioni simili in Serie A, viste le restrizioni e le norme delle rose.

Ad esempio nella Lazio ci sono tanti giocatori esclusi dalla lista ufficiale per il campionato. Due di questi, Jordan Lukaku e Cristiano Lombardi, sono comunque inseriti nella rosa generale, anche se non in quella dei 25 per la Serie A. Il belga, in particolare, è ancora convalescente dopo l'infortunio.

Ma altri quattro sono del tutto fuori rosa per la Lazio, che però paga loro ancora lo stipendio. Stiamo parlando di Mauricio, Perea, Ravel Morrison e Oikonomidis.

C'è poi una cosa abbastanza strana che riguarda Mauricio: il difensore, come postato sul suo profilo Instagram, ha effettuato delle visite mediche con il club biancoceleste, anche se non è chiaro il motivo. Forse solo per rendersi a disposizione nel migliore dei modi in vista di altre avventure.