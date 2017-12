Giovanni Simeone ritrova il Genoa: al Franchi è un affare di cuore

Fiorentina-Genoa è la gara di Giovanni Simeone: oggi punta di diamante viola, sfida la squadra che l'ha portato in Italia. "Lì mi hanno dato fiducia".

Lo scorso 29 gennaio si trovava dall'altra parte della barricata, assieme a coloro che sfiderà domenica. E segnava, eccome se segnava. Due reti che al Franchi riprendevano per i capelli la Fiorentina e consegnavano al Genoa un insperato 3-3. È così che Giovanni Simeone si è fatto conoscere davvero dal popolo viola.

Tra tre giorni l'argentino si ritroverà a dover sfidare la sua vecchia maglia, i suoi vecchi compagni (non tutti), il suo vecchio presidente. Non l'allenatore, perché Juric non ha resistito alla sequenza di risultati negativi delle prime giornate lasciando il posto a Ballardini. In ogni caso, per Simeone sarà la prima volta da ex contro la squadra che l'ha portato in Italia.

Un solo anno è il periodo di tempo trascorso dal figlio d'arte nella Genova rossoblù, dov'è arrivato nell'estate del 2016: sufficiente per far innamorare la gente del Grifone, conquistata dalla sua garra argentina, dalla sua capacità di non dar per perso neppure un pallone e, chiaro, dai suoi goal.

Ben 12 i palloni scagliati da Simeone all'interno delle porte avversarie in campionato, più un altro in Coppa Italia: non male per uno che, prima d'allora, non aveva mai messo piede fuori dalla natìa Argentina, se non per disputare Sudamericano e Mondiali Under 20 con la Selección, oltre alle sfortunate e deludenti Olimpiadi di Rio de Janeiro.

Il Genoa ha scommesso su di lui e non se n'è pentito. Simeone ha esordito alla terza giornata, contro il Sassuolo: 19 minuti e poco altro nel ko per 2-0 del Mapei Stadium. Poi è stato un crescendo: titolare per la prima volta nell'infrasettimanale col Napoli e a segno nelle due domeniche successive, contro Pescara e Bologna. Il trampolino di lancio per una stagione da protagonista.

La Fiorentina ha scelto proprio lui per rimpiazzare il sicuro partente Kalinic, nei giorni delle bizze del croato: 15 milioni più altri tre di bonus al Genoa, cinque anni di contratto al giocatore. Un investimento ripagato dalle 5 reti iniziali con cui Gio ha tenuto a galla la giovane banda di Pioli, partita tra lo scetticismo generale ma capace di trovare una propria identità, tanto da strappare un valoroso 0-0 a Napoli.

Simeone, però, il Grifone non lo ha mai dimenticato. Appena trasferitosi a Firenze, su Instagram scrisse: "Volevo ringraziare tutto il Genoa per la fiducia che avete riposto in me. Non bastano le parole per quello che mi avete dato. Non vi dimenticherò mai. Grazie infinite".

Un post condiviso da simeonegiovanni (@simeonegiovanni) in data: 18 Ago 2017 alle ore 01:07 PDT

Aveva ragione a parlare di fiducia, perché i dati da attaccante non erano entusiasmanti al momento dell'approdo in Italia: 14 goal in tre anni tra River Plate e Banfield. Insomma: il talento c'era, il futuro era più o meno assicurato, ma serviva la scintilla. Ed è arrivata a Genova, al primo anno lontano da casa. Tu chiamala, se vuoi, maturazione affrettata.

Domenica, però, niente sentimentalismi e niente condizionamenti: la Fiorentina ha finalmente preso ritmo e ora si affida alla propria punta di diamante, che lo scorso anno di questi tempi faceva la differenza con la maglia del Genoa e ora vuol rispettare la legge dell'ex. Al Franchi sarà un affare di cuore, ma solo fino a un certo punto.