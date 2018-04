Giornalismo in lutto: si è spento Giorgio Bubba

All'età di 81 è scomparso un altro volto noto di 90° minuto, Giorgio Bubba. Seguiva le partite di Sampdoria e Genoa.

Dopo Luigi Necco, scomparso qualche settimana fa, nella giornata odierna si è spento anche un altro volto noto di 90° minuto, Giorgio Bubba. Aveva 81 anni.

#90minuto perde un altro dei suoi volti più noti e amati: ci ha lasciato Giorgio Bubba. Tutta la redazione si unisce al dolore della famiglia. #RIP pic.twitter.com/I6tXAfGvoR — 90° Minuto Rai (@90minutoRai) 5 aprile 2018

Bubba nel corso della sua carriera ha commentato tantissime partite delle due squadre di Genova, ossia la Sampdoria ed il Grifone. Che per questo motivo lo hanno voluto ricordare con dei messaggi su Twitter.

La #Sampdoria saluta Giorgio #Bubba, volto e voce di un calcio che non c'è più https://t.co/UMWeFMRjL4 pic.twitter.com/JaZtAsPy7t L'articolo prosegue qui sotto — U.C. Sampdoria (@sampdoria) 5 aprile 2018

Questo quello emesso dai blucerchiati: "Il presidente Massimo Ferrero e tutta l’U.C. Sampdoria esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Giorgio Bubba, giornalista, volto e voce di un calcio che non c’è più. Nato alla Spezia il 23 luglio 1936, Bubba fu uno dei volti storici della sede RAI della Liguria nonché stimato corrispondente da Genova per 90º minuto e La Domenica Sportiva. Alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte del club blucerchiato".

Il Genoa Cfc si unisce al cordoglio dei familiari e dell’intera struttura @TgrLiguria e @RaiSport per la scomparsa di Giorgio #Bubba, giornalista che per anni ha seguito e cantato le gesta rossoblù sui programmi sportivi nazionali più seguiti come @90minutoRai e @DSportiva. — Genoa CFC (@GenoaCFC) 5 aprile 2018

E questo il messaggio della società del presidente Preziosi: "Il Genoa Cfc si unisce al cordoglio dei familiari e dell’intera struttura TgrLiguria e RaiSport per la scomparsa di Giorgio Bubba, giornalista che per anni ha seguito e cantato le gesta rossoblù sui programmi sportivi nazionali più seguiti come 90minuto e Domenica Sportiva".