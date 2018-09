Germania-Francia: data, orario e dove vederla in Tv e streaming

Comincia la Nations League: si affrontano i Campioni del Mondo 2014 e 2018, big match tra Germania e Francia.

DOVE E QUANDO

Germania-Francia si giocherà all'Allianz Arena di Monaco di Baviera il 6 settembre 2018 alle 20:45.

DOVE VEDERE GERMANIA-FRANCIA IN TV E STREAMING

Germania-Francia sarà trasmessa in diretta esclusiva su Mediaset: gara in streaming su Premium Play, il sito di Sport Mediaset e idel canale scelto per la trasmissione.