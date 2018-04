Germania, brutte notizie: caviglia ko per Stindl, addio Russia 2018

12:51 Condividi Chiudi

Il centrocampista Lars Stindl non potrà disputare i mondiali di Russia 2018 con la Germania a causa di un infortunio ai legamenti del ginocchio.

Non arrivano buone notizie per il commissario tecnico della nazionale tedesca Low in vista dei Mondiali di Russia 2018.

Sad news for @stindl28



Borussia's captain sustained an ankle injury yesterday which will rule him out for the rest of the season



Come back stronger, Lars! #DieFohlen pic.twitter.com/QDW4pvWgMO — Gladbach (@borussia_en) 29 aprile 2018

Nel corso del match di Bundesliga contro lo Schalke 04 il capitano del Borussia Monchengladbach Lars Stindl, protagonista della Confederations Cup del 2017 vinta dai teutonici, ha infatti riportato un infortunio ai legamenti della caviglia che lo costringerà a saltare la kermesse internazionale.

L'articolo prosegue qui sotto

Il comunicato medico: "Il capitano del Borussia dopo un esame a Mönchengladbach ha ricevuto la seguente diagnosi: lesione alla capsula e ai legamenti della caviglia sinistra. Di conseguenza, Stindl salterà le ultime due partite della stagione e la Coppa del Mondo di questa estate in Russia".

Questo il commento da parte dell'allenatore del Monchengladbach Hecking: "Questa è una diagnosi orribile per Lars, ha bisogno di un intervento chirurgico, speriamo che tornerà con noi per l'inizio della nuova stagione".

Successivamente ha parlato anche il diretto interessato: "Infortunarsi a questo punto della stagione è una cosa molto brutta perchè non potrò aiutare la mia squadra in questo finale di campionato molto importante ed anche perchè non potrò realizzare il mio sogno di partecipare alla Coppa del mondo".