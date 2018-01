Genoa-Sassuolo: probabili formazioni, orario e dove vederla in Tv e streaming

Il Genoa ospita il Sassuolo per la 20ª di A: due squadre che attraversano un momento positivo e intendono prolungare la striscia di risultati utili.

E' un momento positivo per Genoa e Sassuolo, che vengono rispettivamente da tre e quattro risultati utili consecutivi. Le due squadre hanno entrambe cambiato allenatore a novembre e in particolare Iachini coi neroverdi, dopo un'iniziale sconfitta, nelle ultime quattro gare ha battuto Crotone, Sampdoria e Inter e pareggiato con la Roma.

DOVE E QUANDO

Il match tra Genoa e Sassuolo si giocherà allo Stadio 'Luigi Ferraris' di Genova sabato 6 gennaio 2018 con calcio d'inizio alle ore 15.





DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

PROBABILI FORMAZIONI

Genoa-Lazio sarà visibile sia sulla piattaforma Sky, al canale Sky Calcio 4, che sulla piattaforma Mediaset, al canale Premium Calcio 3. Sarà inoltre disponibile in streaming per gli abbonati Sky tramite il servizio SkyGo e per gli abbonati Premium tramite il servizio Premium Play.

Nel Genoa da valutare le condizioni del febbricitante Bertolacci: in caso di forfait, pronto Brlek. Rosi e Laxalt a presidiare le fasce. In attacco Pandev è in vantaggio su Lapadula per affiancare Taarabt. Ma occhio alla possibile sorpresa Giuseppe Rossi dal 1'.

Formazione dei 'titolarissimi' o quasi per il Sassuolo di Iachini, che sembra poter recuperare Berardi per il tridente con Falcinelli e Politano, con Ragusa comunque in preallarme. Lirola, Goldaniga e Missiroli non al top, ma comunque arruolabili.

GENOA (3-5-2): Perin; Izzo, Spolli, Zukanovic; Rosi, Brlek, Veloso, Rigoni, Laxalt; Taarabt, Pandev.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Falcinelli, Politano.