Genoa, doppio infortunio: Izzo out un mese, Rosi 10 giorni

Il Genoa dovrà fare a meno per un mese del difensore Armando Izzo: per lui una distorsione al ginocchio con interessamento del legamento collaterale.

Non arrivano buone notizie per il Genoa il giorno dopo la bella vittoria ottenuta sul campo della Lazio per 2-1 grazie al goal in extremis di Laxalt. Il tecnico Ballardini dovrà infatti fare a meno per un mese del difensore Armando Izzo e per quindi giorni di Aleandro Rosi.

Questo il comunicato emesso dalla società al riguardo, nel quale si specifica che il problema di Izzo è al ginocchio con interessamento del legamento collaterale: "Due infortuni prima di Lazio-Genoa hanno impedito ad Armando Izzo e ad Aleandro Rosi di scendere in campo all’Olimpico. Al termine degli esami strumentali la nota medica parla chiaro. Izzo soffre di una distorsione al ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale esterno.

Oggi per i grifoni primo allenamento con vista Chievo. Domani è previsto un solo allenamento a porte chiuse alle ore 15. #ChievoGenoa https://t.co/8zQaNq70oJ pic.twitter.com/XKkeA18hGb 6 febbraio 2018

Per lui si prospetta un periodo di stop di circa 4 settimane. Rosi invece ha riportato un edema all’adduttore destro e resterà fermo per circa 10 giorni".