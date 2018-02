Gattuso sfida la neve: lascia l'albergo per cercare un campo

Il freddo che si è abbattuto su Roma ha stravolto i piani del Milan. Gattuso costretto a cercare un campo d’allenamento.

Una doppia trasferta nella Capitale per provare a dare un senso diverso ad una stagione iniziata male. Il Milan, dopo i grandi segnali di ripresa dati nelle ultime settimane, domenica sera ha ottenuto una vittoria sul campo della Roma che, non solo gli ha consentito di allungare la sua striscia positiva, ma soprattutto gli ha permesso di tornare a sognare quello che sarebbe un clamoroso aggancio a quelle posizioni che valgono l’accesso alla prossima Champions League.

Archiviata la pratica giallorossa, il Milan è rimasto a Roma per preparare un match altrettanto importante: la semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Lazio.

Una scelta saggia quella del club rossonero che però ha dovuto fare i conti con il freddo che si è abbattuto sulla Capitale. La nevicata che ha imbiancato Roma, ha infatti costretto il Milan a cambiare i suoi piani. L’allenamento mattutino è saltato e la squadra è stata costretta a lavorare solo in palestra.

Gattuso, intervistato ai microfoni di Milan Tv, ha ammesso: “Siamo un po’ arrabbiati, erano anni che a Roma non si vedeva la neve. Abbiamo lavorato in palestra, io però preferivo il campo. Dobbiamo recuperare le energie e pensare alle prossime partite perché giochiamo ogni tre giorni”.

Secondo quanto riportato da Sky, lo stesso Gattuso, per ovviare alla situazione che si è venuta a creare, nel pomeriggio ha lasciato l’albergo che ospita il Milan, per andare a cercare in prima persona un campo sul quale poter lavorare.