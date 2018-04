Gattuso programma il Milan: "Arriveranno 3 o 4 giocatori"

Gennaro Gattuso parla di Milan-Benevento e di mercato: "Vorrei Pogba, ma non si può. Mandzukic mi piace, ma come mi piace Messi...".

Dopo gli ultimi quattro pareggi consecutivi, il Milan di Gennaro Gattuso vuole ripartire per blindare il sesto posto che vale l'accesso all'Europa League. La formazione rossonera è ormai lontana dai posti Champions e l'allenatore rossonero non vuole perdere altri punti nel prossimo turno contro il Benevento.

"I campani sono una squadra sbarazzina - le sue parole nella conferenza stampa della vigilia - E se non entreremo col piglio giusto, faremo fatica. Dobbiamo avere furore agonistico e grande voglia. Non dobbiamo pensare ai nostri concorrenti per l'Europa League, ma solo fare il nostro. Non scordiamoci dov'eravamo 4 mesi fa".

"Dai miei giocatori voglio senso di appartenenza e voglia di lottare, senza paura - continua Gattuso - E alla fine tireremo le somme. Meglio essere inseguito che inseguitore? Non cambia nulla, gli stimoli restano e noi ne abbiamo".

Possibile un cambio di modulo, con un Milan a due punte? "Questa squadra subiva l'avversario ed è una cosa che a me non piace. Io voglio che la mia squadra dia la sensazione di essere solida. Se costruiamo tanto e facciamo pochi goal non è soltanto colpa degli attaccanti".

Ecco, la questione attaccanti: al Milan manca il cosiddetto bomber da 20 reti. "Io non penso a queste cose, penso a come arrivo in porta. La mia priorità, oggi, è quella di mettere gli attaccanti in condizione di far goal. Il problema non è se giochiamo a una o due punte. Io e il mio staff conosciamo pregi e difetti della rosa".

Fassone ha affermato che vi saranno due-tre innesti e altrettante uscite: "Non mi risulta che sarà così, però di queste cose devono parlare lui e Mirabelli. A noi non manca nulla. Qui nessuno muore di fame, su questo posso rassicurare i nostri tifosi. Ciò che deve arrivare arriva sempre".

Quindi, chi potrà arrivare? "Con la società abbiamo concordato di prendere 3 o 4 giocatori che possano cambiare la squadra. I ruoli li so, non so i nomi. Chi vorrei? Pogba e gli altri più forti, ma so che non è possibile. Mandzukic (nome emerso nelle scorse ore, ndr)? Mi piace, così come mi piacciono Cristiano Ronaldo e Messi...".

Chiusura con la possibile formazione in campo domani sera: "Calabria? Domani vediamo, col Torino non l'ho fatto giocare per preservarlo. Çalhanoglu non sta benissimo, ha una leggera infiammazione al tendine rotuleo. Locatelli mezzala con Bonaventura più avanti è una possibilità. E Cutrone potrebbe giocare, ma non da esterno offensivo".