Gattuso e il faccia a faccia con Mastour: "Gli ho detto che gli buttavo giù i denti"

Il tecnico del Milan racconta il colloquio con Mastour: "E' diventato famoso più per i video che per il calcio, l'ho minacciato. Ma ha dei colpi".

E' come sempre un Gennaro Gattuso molto diretto quello che, durante la conferenza stampa della vigilia di Milan-Verona, racconta il colloquio avuto con il giovane Hachim Mastour.

"Gli ho parlato spesso. L'ho minacciato perchè è diventato più famoso a fare i video che a giocare a calcio. Adesso ne fa meno. Gli ho detto che se no gli buttavo giù i denti", rivela infatti Gattuso che spera evidentemente di scuotere il talento rossonero finito ai margini dopo le grandi premesse di qualche anno fa.

Anche perchè il tecnico sottolinea: "E' un peccato perchè è un grande professionista, si è allenato bene. Ha messo impegno, passione. Se lo conosci non è così male".

Tornare alla ribalta ovviamente non sarà facile per Mastour e Gattuso non lo nasconde: "In questo momento il treno è passato ma non ha 50 anni, è del '98 e ha dei colpi.

Deve fare tesoro degli errori che ha fatto. Si vede che non ha il ritmo partita ma deve continuare su questa strada". Il futuro, insomma, è ancora tutto da scrivere.

Hachim Mastour è rientrato al Milan la scorsa estate dopo due esperienze non troppo fortunate con Malaga e PEC Zwolle. Considerato qualche anno fa uno dei migliori talenti a livello mondiale, ora tocca a lui seguire i consigli di Gattuso e cercare di riprendere in mano la sua carriera. Da calciatore, ovviamente.