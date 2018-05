Gasperini-Pairetto, la FIGC apre un'inchiesta

La procura federale guidata da Giuseppe Pecoraro ha aperto un'inchiesta sulle frasi di Gasperini nei confronti dell'arbitro Pairetto junior.

Prima della gara contro il Milan, in sede di conferenza stampa, Gasperini aveva lanciato le seguenti accuse nei confronti dell'arbitro Pairetto: "Durante la partita col Genoa mi aveva minacciato che ci saremmo rivisti a Roma dicendomi 'non saranno concessi questi comportamenti'. Non so come potesse sapere che il VAR in casa della Lazio l'avrebbe fatto lui".

Frasi che ovviamente non sono passate inosservate, dato che metterebbero in cattiva luce (qualora siano vere) tutte le designazioni arbitrali e quindi Marcello Nicchi, presidente dell'AIA.

Adesso, come riporta l'Ansa, la FIGC indaga sulle accuse di Gian Piero Gasperini all'arbitro Luca Pairetto. La procura guidata da Giuseppe Pecoraro ha aperto un'inchiesta dopo le frasi del tecnico dell'Atalanta, che aveva denunciato di "esser stato minacciato" dall'arbitro, figlio dell'ex designatore Pierluigi Pairetto.

Al termine della gara contro il Milan, Gasperini aveva rincarato la dose: "Io sono qui per metterci ancora la faccia, non mi nascondo adesso. Non dico sciocchezze, ma cose che potranno essere confermate. Anche noi abbiamo le nostre immagini e le utilizzeremo".