Gandini blinda Nainggolan: "Resterà, l'obiettivo è lo Scudetto"

L'amministratore delegato della Roma non ha dubbi: "Il nostro obiettivo è vincere il campionato. Nainggolan farà parte del nuovo progetto".

C'è un po' di scetticismo attorno al nuovo progetto della Roma firmato Monchi, ma l'amministratore delegato Gandini ci tiene a rassicurare tutti i tifosi su quelle che sono le ambizioni dei giallorossi.

"Scetticismo l’ho percepito - ha ammesso a 'Radio 24' - ma il messaggio principale che Pallotta ha dato è la solidità del progetto sulla continuità con un professionista di altissimo livello.

Lui conta sulla crescita della squadra, nessuno ha la bacchetta magica ovviamente, Monchi è arrivato in una situazione definita dagli anni passati. Ha fatto delle operazioni e ne farà altre ma gli elementi stanno migliorando la squadra".

La Roma ha ceduto due pezzi da 90 come Salah e Rudiger, ma Nainggolan non si muoverà: "Il dialogo per il rinnovo è apertissimo, Radja è della Roma con contratto ancora pluriennale. Siamo positivi verso la costruzione della squadra che comprenderà anche Radja - ha assicurato Gandini - e che darà grandi soddisfazioni".

Infine il dirigente giallorosso non ha nascosto le intenzioni di puntare allo Scudetto: "Una grande squadra come la Roma non può non giocare per vincere il campionato. E’ l’obiettivo che ci siamo prefissati, come altre tre-quattro squadre.

La Juve vince da 6 anni e la Roma è quella che gli è costantemente più vicina. Dovremo fare ancora un passo avanti. Faremo il possibile per arrivare a questo traguardo".