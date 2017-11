Galatasaray-Asamoah sembrava fatta, invece: "Impossibile a gennaio"

Sembrava dover andare in porto a gennaio, alla riapertura del calciomercato, il trasferimento al Galatasaray di Asamoah: così non sarà.

Ci avevano già provato, senza successo, l'estate scorsa, ma ora l'assalto del Galatasaray a Kwadwo Asamoah sembrava sul punto di centrare l'obiettivo, col club turco che a vestire di giallorosso l'esterno della Juventus già a gennaio. Invece, la situazione è improvvisamente cambiata e adesso l'affare sembra dover slittare di nuovo.

A spiegare la situazione è stato Cenk Ergun, direttore sportivo del club turco, a margine del 'WyScout' a Londra... "Non possiamo prendere Asamoah a gennaio - ha affermato, come riferisce il portale turco 'Haberturk.com' - perché c'è una nuova regola che limita i trasferimenti stranieri in Turchia. Asamoah, pertanto, è impossibile che possa arrivare a gennaio".

Se così effettivamente sarà, Asamoah dovrà attendere probabilmente la prossima estate per iniziare la sua avventura in Turchia. Fra il club e il calciatore bianconero sembra esistere già una intesa: "Abbiamo già un accordo con il giocatore", aveva infatti spiegato lo scorso ottobre a 'Fanatik' il presidente del Galatasaray Dursun Ozbek.