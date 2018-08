Galante torna all'Inter: sarà nello staff degli osservatori

L'Inter ritrova Fabio Galante: l'ex difensore entrerà a far parte della squadra degli osservatori nerazzurri, c'è il comunicato ufficiale.

Un lieto ritorno in casa Inter: Fabio Galante torna nella famiglia nerazzurra dopo aver vestito la casacca del club milanese per quattro anni. L'ex difensore centrale entrerà a far parte del gruppo di osservatori della società.

L'annuncio è stato dato direttamente dall'Inter tramite il proprio profilo 'Twitter': "Fabio Galante torna all'Inter: da oggi entra a far parte della squadra degli osservatori nerazzurri!".

Ben 322 presenze in Serie A, 88 i gettoni in maglia nerazzurra dal luglio '96 al gennaio 2000 quando arrivò la cessione al Torino. Con l'Inter di Ronaldo ha vinto la Coppa Uefa nella stagione '97/'98.

133 presenze con il Torino, 161 con il Livorno e 91 con il Genoa: ora Galante sceglie di tornare nella società nerazzurra per dedicarsi alla scoperta di nuovi talenti.