Gabigol ancora sul mercato, l'Inter gli chiede di accettare le destinazioni

Gabriel Barbosa ha incontrato il suo agente Kia Joorabchian: sarà ancora sul mercato, l'Inter gli ha chiesto di accettare le prossime destinazioni.

Dopo un anno trascorso da oggetto misterioso a Milano, l'Inter ha deciso di mandare Gabigol in prestito in Portogallo, al Benfica. Ma anche lì non è cambiato nulla: il brasiliano ha segnato soltanto un goal, nella coppa nazionale, e giocato solo 148 minuti in totale.

Adesso l'Inter deve ripensare al futuro del giocatore, anche perché il Benfica è intenzionato a lasciarlo partire già nella finestra invernale di gennaio. Gabigol ha sfruttato la pausa delle nazionali per andare a Londra ad incontrare il suo agente Kia Joorabchian ed il braccio destro Sam Kohansal. Il brasiliano è stato informato, tramite il suo entourage, dei piani dell'Inter.

Secondo quanto raccolto da 'UOL Esporte', al giocatore è stato recapitato questo messaggio: ripensa al tuo futuro e cambia atteggiamento rispetto a quanto fatto fino ad ora, sei sul mercato e dovrai accettare le prossime destinazioni che ti proporremo. Questo, in estrema sintesi, il pensiero dell'Inter, che ormai evidentemente non punta più sul brasiliano.

Sempre secondo quanto riferito dal Brasile, ci sono ben quattro squadre interessante al suo acquisto. In pole-position il suo 'vecchio' Santos, poi San Paolo, Flamengo e Cruzeiro. Tutto si deciderà a gennaio, con Gabigol che potrebbe quindi tornare in patria.