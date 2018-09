Frosinone-Juventus, Capuano motivatissimo: "Dobbiamo lottare come degli animali"

Il difensore del Frosinone avvisa la Juventus: "Ci danno tutti per spacciati, ma non voglio fare il pagliaccio in giro per l'Italia".

Il risultato sulla carta sembra già scritto eppure Marco Capuano, difensore del Frosinone, non vuole partire battuto contro la capolista Juventus e carica l'ambiente ciociaro in vista del posticipo di domenica sera.

"Non hai niente da perdere. Con chiunque parli, ci danno per spacciati. Sappiamo di dover giocare a viso aperto e lottare su ogni pallone come degli animali. Gli stimoli vengono da soli.

E’ comunque una grande soddisfazione trovarsi ad affrontare una delle squadre più forti d’Europa. Ma senza mollare mai“, dichiara Capuano in conferenza stampa.

Il difensore d'altronde ricorda il precedente della scorsa stagione quando il suo Crotone riuscì a fermare la Juventus grazie a una splendida rovesciata di Simy:

"Lo spirito di quella squadra era quello che ti portava a stare sempre in partita, non abbiamo mai preso goleade. Arriveranno partite difficili, che sarà complicato vincere ma che non vogliamo perdere.

Siamo professionisti, gente che ha giocato a lungo in A e sappiamo che queste partite vanno affrontate con serenità, possono darti quel morale che ci tornerà utile successivamente“.

Infine Capuano assicura: "Un risultato positivo tra Juve e Roma e vedrete magari come le idee che si sono fatte su di noi cambiano. Personalmente mi ‘rode‘ questa situazione, non voglio assolutamente fare il pagliaccio in giro per l’Italia". La Juventus è avvisata.