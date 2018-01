Frenata in Spagna sul fronte VAR? L'introduzione può essere posticipata

In Spagna si potrebbe decidere di posticipare l’utilizzo del VAR. L’autorizzazione è stata ottenuta, ma ci sarebbero ritardi di varia natura.

Il VAR ha impiegato pochissimo tempo a diventare uno dei protagonisti del calcio italiano. Amato da molti, discusso da altri, il Video Assistant Referee sta prendendo sempre più piede a livello mondiale, tanto che verrà certamente utilizzato ai prossimi Campionati del Mondo di Russia 2018.

Se la Serie A, nonostante alcuni meccanismi vadano ancora perfezionati, ha già imparato a convivere con questo rivoluzionario ausilio per i direttori di gara, la Liga potrebbe vedere slittare l’utilizzo del VAR.

Secondo quanto riportato da Marca infatti, la Federcalcio iberica ha sì chiesto ed ottenuto l’autorizzazione per l’utilizzo del Video Assistant Referee a novembre, da allora però non sono stati fatti altri passi avanti.

Per poter sfruttare pienamente le potenzialità del VAR, sono necessari una serie di passaggi come l’apprendimento del funzionamento e dei regolamenti, l’addestramento degli assistenti tecnici e l’istallazione delle costose attrezzature necessarie, tutte cose che in Spagna non sono state fatte.

La Federazione quindi, sin qui non ha seguito il protocollo necessario e, sebbene non siano state fissate scadenze, il percorso da intraprendere potrebbe ora richiedere un cammino troppo intenso. L’utilizzo del VAR in Spagna potrebbe quindi essere rimandato di un anno.