Forza Italia, anche Lotito eletto in Parlamento

Il presidente della Lazio è stato eletto senatore nel collegio plurinominale Campania 1. Possibilità anche per Galliani.

Era uno dei tanti sportivi o uomini gravitanti intorno ad esso ad essersi presentato alle elezioni 2018. A differenza di altri colleghi Claudio Lotito c'è riuscito: il numero uno di Lazio e Salernitana, infatti, è stato eletto al Senato e potrà sedersi a Palazzo Madama come rappresentante di Forza Italia.

Lotito è stato eletto senatore con Forza Italia nel collegio plurinominale Campania 1: per il rotto della cuffia. Grande successo del Movimento 5 Stelle al sud, ma sia il presidente della Lazio che la moglie dl Clemente Mastella, Sandro Lonardo, rispettivamente numero 2 e 1 nel listino entrano in Parlamento nella coalizione del Centrodestra.

Non dovrebbe avere problemi neanche Adriano Galliani, ex dirigente del Milan e capolista nel proporzionale del collegio Lombardia 3 per il Senato: del resto in tale zona il centrodestra è primissimo con il 52%.

A Potenza all’uninominale per la Camera ha trionfato Salvatore Caiata, presidente del Potenza calcio: questo è però stato espulso dal Movimento 5 Stelle perché indagato per riciclaggio.