Fiorentina, tifosi contro la proprietà: "Della Valle vattene"

Duri cori dei tifosi della Fiorentina durante l'amichevole contro il Bari: "Della Valle vattene". Esposto uno striscione di sostegno alla squadra.

Le cessioni di Borja Valero ed Ilicic, oltre a quelle ormai imminenti di Vecino, Bernardeschi e Kalinic, hanno scatenato l'ira di gran parte dei tifosi della Fiorentina, i quali non ci stanno a vedere la loro squadra indebolirsi in maniera netta in vista della prossima stagione.

Durante la pausa tra il primo ed il secondo tempo dell'amichevole disputata contro il Bari, dagli spalti sono stati intonati cori contro la proprietà, incitata a farsi da parte: "Della Valle vattene. Salutate la minoranza". E' apparso anche uno striscione che voleva dare il medesimo messaggio: "Vergognatevi!! Della Balle vattene".

Non solo contestazione per fortuna: esposto uno striscione di incoraggiamento a Pioli ed alla squadra, unici a non essere stati presi di mira.

FOTO VN - Non solo contestazione a Moena - https://t.co/ioK0W7uzD2 pic.twitter.com/PfyT3jFsex L'articolo prosegue qui sotto — Violanews Fiorentina (@violanews) 22 luglio 2017

"Lottate per il cuore, sudate per la maglia ci avrete sempre a fianco. Squadra e mister siamo con voi", parole che Pioli ha commentato così al termine dell'incontro: "Dobbiamo dare il massimo. La Fiorentina non è terra di passaggio per i giocatori che arriveranno".