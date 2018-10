Fiorentina squadra più giovane d'Europa: Juventus tra le 'anziane'

Quello della Fiorentina è stato un inizio di stagione importante. La compagine gigliata infatti, è riuscita a mettere in cascina ben 13 punti nelle prime sette giornate di campionato, un bottino figlio di quattro vittorie, un pareggio ed due sconfitte, che la pone alle spalle delle sole Juventus e Napoli nella classifica del campionato di Serie A.

Un cammino da non sottovalutare soprattutto se si considera che quella guidata da Pioli è non solo la squadra più giovane del torneo, ma è quella dall’età media più ‘verde’ dei cinque maggiori campionati europei.

Come riportato dal CIES, il Centro Studi sul Calcio Europeo, l’età media dei giocatori gigliati è di 23.79 anni. A seguire la Fiorentina, nella speciale classifica delle squadre più giovani dei migliori campionati del Vecchio Continente, ci sono il Mainz (Bundesliga, età media 23.93) ed il Nimes (Ligue 1, età media 24.20).

