Fiorentina, Pioli spiega: "Thereau è pronto, Saponara ancora no"

Stefano Pioli parla in conferenza stampa, tra mercato e futuro: "Thereau è pronto, ci sarà soluzioni. Il nostro è un progetto a medio-lungo termine".

Dopo due sconfitte in altrettante partite, contro Inter e Sampdoria, per la Fiorentina è arrivato il momento di uscire la testa fuori dalla sabbia e dare delle risposte al proprio pubblico. La squadra di Stefano Pioli ha lavorato bene durante la sosta e affronta l'Hellas Verona con lo spirito giusto.

In conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato così: "Abbiamo bisogno di trovare la vittoria, ed anche i tre punti, ma dobbiamo passarci per forza anche dalla prestazione, per trovare certezze. La cosa importante adesso è che il mercato sia finito e che la rosa sia completa. Possiamo lavorare bene, aver avuto una sessione estiva caotica non deve essere un alibi".

Stefano Pioli parla in questi termini di uno degli ultimi arrivati: "Thereau ci darà delle nuove soluzioni in attacco, è pronto per giocare domani sia fisicamente che mentalmente. La sua posizione? Vedremo dove sarà più di aiuto per la squadra".

"Della Valle? La proprietà si aspetta risultati positivi ed un buon campionato. Dai colloqui che ho avuto con loro ho sentito sostegno e fiducia, siamo stati chiari l'uno con l'altro. Si sta costruendo un progetto serio sul medio-lungo termine".

#Pioli "Identità c'è. Giocatori molto convinti. In attacco portiamo molti inserimenti. Ci serve più precisione e velocità"#VeronaFiorentina pic.twitter.com/799u869jaC — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 9 settembre 2017

Sull'avversario di giornata, Pioli invece la vede così: "Affronteremo un Verona molto motivato, alla ricerca della prima vittoria. Quello che mi aspetto da loro l'ho preparato in allenamento, ma sono più concentrato su quello che dobbiamo fare noi".

Sulla situazione degli assenti, Pioli spiega: "I due indisponibili sono Eysseric e Saponara, con quest'ultimo che sta migliorando di giorno in giorno. E' un giocatore fermo da più di due mesi, vogliamo gestirlo bene senza affrettare i tempi di recupero. Mi auguro che la prossima settimana faccia tutte le sedute con il gruppo".

Infine Pioli spiega lo stato di forma di Benassi e anche qualche idea del suo gioco: "Io credo che Benassi sia un giocatore intelligente e dinamico, può giocare in tante posizioni. Abbiamo parlato e lavorato tanto, approfittando della sosta. Ho tanti trequartisti che possono giocare anche sulla fascia, visto che anche domani giocheremo con tre uomini alle spalle della prima punta. Mi piace avere giocatori duttili e pronti a tutto".