Fiorentina, Pioli ha scelto il nuovo capitano: sarà Saponara

Con Badelj e Pezzella fuori dai giochi, contro il Sassuolo la Fiorentina avrà un nuovo capitano: sarà Saponara a raccogliere l'eredità di Astori.

Un nuovo capitano per la Fiorentina: domani, contro il Sassuolo, come riferisce la 'Gazzetta dello Sport', sarà Riccardo Saponara a indossare la fascia che fu del suo grande amico Davide Astori.

Dopo la morte di Astori, avvenuta lo scorso 4 marzo, la fascia da capitano era passata prima sul braccio di Badelj e, a seguito di un infortunio che ha fatto restare ai box il centrocampista croato, su quello di Pezzella. Ora, coi due fuorigioco, il primo per infortunio e il secondo per squalifica, la Fiorentina aveva necessità di scegliere un nuovo capitano e la prima scelta di mister Pioli è ricaduta su Saponara.

La tragedia che ha colpito la Fiorentina con la scomparsa di Astori è stata vissuta in maniera ancora più sentita da Saponara, che all'ex difensore del Cagliari era particolarmente legato. Indossare la fascia da capitano della formazione viola, pertanto, sarà vissuta per lui con un orgoglio ancora maggiore. Lui che, in ogni caso, ha tutte le caratteristiche, di intelligenza, carisma e spirito di appartenenza alla Viola, di cui veste la maglia dal gennaio 2017.

Sarà lui, quindi, il quarto capitano della Fiorentina in questa stagione e, se vogliamo, nessuna scelta sarebbe probabilmente stata più giusta di questa.