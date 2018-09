Fiorentina, Pezzella disobbedisce alla Lega: fascia in onore di Astori

Sia contro il Chievo che contro l'Udinesse German Pezzella ha indossato una fascia di capitano ad hoc in onore di Davide Astori.

La Lega Calcio è stata chiara, da questa stagione in poi non saranno ammesse fasce di capitano ad hoc, ma tutti si dovranno uniformare ad indossare una fascia unica con la scritta 'Capitano' . Soluzione che viene adottata già da qualche anno in Premier League .

Nel corso della prima giornata di campionato non si sono attenuti a questa regola nè l'atalantino Gomez nè il romanista De Rossi, graziati dal Giudice Sportivo che non ha adottato nei loro confronti alcuna sanzione o ammenda.

A disobbedire alla regola è stato, sia contro il Chievo che contro l' Udinese , il difensore argentino della Fiorentina German Pezzella .

L'ex Betis è infatti sceso in campo con una fascia dedicata all'ex capitano viola Davide Astori e con ai lati gli stemmi dei 4 storici quartieri della città toscana.

Tale fascia viene utilizzata in realtà già dalle amichevoli estive. Vedremo in questo caso quale sarà il comportamento della Lega Calcio .