Fiorentina, la trasferta più dura: a Udine un mese dopo il dramma Astori

La Fiorentina torna a Udine per giocare la gara rinviata dopo la morte di Astori: cambiata la sede del ritiro, omaggio per Davide al 13'.

La trasferta di Udine rappresenta la gara più difficile per tutto l'ambiente Fiorentina: un mese dopo la tragica scomparsa di Davide Astori, la squadra di Pioli torna in Friuli con il lutto nel cuore.

La società ha ovviamente cambiato la sede del proprio ritiro: da quella maledetta notte la Fiorentina ha vinto tre gare su tre, ma gli interrogativi più grandi sono rivolti a questa partita, dove sarà ancora più difficile trovare la giusta lucidità per trasformare il dolore in carica agonistica.

Previsto per il minuto 13 della gara un omaggio allo sfortunato calciatore: sui mega schermi della Dacia Arena verrà mostrata la foto del capitano, una bella iniziativa concordata dalle due squadre e dai tifosi dell'AUC (Associazione Udinese Club), che esporranno uno striscione dedicato.

Per i viola una surreale partita, importante per tanti motivi. Il compagno e amico Riccardo Saponara ha voluto farsi portavoce delle sensazioni che lo spogliatoio sta vivendo in queste ore: "Oggi partiamo per Udine, sì, proprio Udine. Chissà come vivremo questa trasferta, cosa penseremo, cosa sentiremo. Ciò che è certo è il modo in cui lo faremo tutti insieme: uniti, compatti, abbracciati, FORTI. Forza noi".