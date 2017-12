Fiorentina, la promessa di Thereau: "Segnerò alla Juventus nel 2018"

L'attaccante della Fiorentina ha parlato alla vigilia della Coppa Italia: "Sarebbe bello arrivare in finale contro la Juventus".

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Lazio, sfruttando il momento anche per fare gli auguri a tutti i tifosi della Fiorentina, Cyril Thereau ha parlato ai microfoni di 'TGR' e non si è trattenuto qualche desiderio.

Queste le parole dell'attaccante francese: "La Coppa Italia per noi è molto importante, perché ci consente di poter andare avanti nella competizione e fare una bella figura. Stiamo facendo un grande lavoro e mi piacerebbe arrivare in finale, magari contro la Juventus, sono convinto che ai tifosi piacerebbe anche".

Sempre parlando della Juventus, Thereau si lascia scappare un desiderio: "Non potrei farlo, ma prometto di segnare un goal ai bianconeri nel 2018".

Infine, ecco come vede la Serie A: "Non dobbiamo pensare all'Europa League o a porci obiettivo, dobbiamo solo fare più strada possibile in campionato e cercare di posizionarci in classifica nel modo migliore".