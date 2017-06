Fiorentina, il TAS respinge l'appello su Salah: niente risarcimento da 32 mln

Il Tribunale Arbitrale Sportivo di Losanna ha respinto l'appello della Fiorentina per il caso Salah contro il Chelsea: negato il risarcimento.

Il Tribunale Arbitrale Sportivo di Losanna comunica la brutta notizia alla Fiorentina: respinto l'appello della società viola contro il Chelsea sul caso Mohamed Salah, confermata la decisione della FIFA del 26 maggio 2016. Niente risarcimento di 32 milioni di euro.

Come riferito da 'Calcio e Finanza', la Fiorentina aveva raggiunto un accordo con il Chelsea nel febbraio 2015 per il prestito dell'attaccante egiziano, che sarebbe scaduto il 30 giugno dello stesso anno. Nella trattativa era stata inserita l'opzione per estendere il prestito con altri 12 mesi fino al 30 giugno 2016, al verificarsi di determinate condizioni.

Nel luglio 2015 il giocatore ha però deciso di restare al Chelsea nonostante la richiesta del club toscano di farlo tornare in Serie A. Per questo motivo la Viola aveva inviato un reclamo alla FIFA contro il giocatore e contro i Blues per aver rotto il contratto senza giusta causa.

La Fiorentina chiedeva dunque un risarcimento danni di 32 milioni di euro: richiesta però puntualmente rispedita al mittente dalla FIFA lo scorso 26 maggio 2016. L'appello al TAS dei toscani è stato registrato l'11 ottobre seguente, ma la risposta è stata comunque negativa: a Losanna è stato stabilito che il giocatore non ha rotto nessun rapporto di lavoro con la Fiorentina.