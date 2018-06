Fiorentina, il Marsiglia vuole Veretout: rifiutati 20 milioni

La Fiorentina alza il muro per Jordan Veretout: il Marsiglia è arrivato ad offrire 20 milioni di euro, ma sono stati rifiutati dalla dirigenza viola.

Era prevedibile: dopo una stagione rivelazione, da centrocampista completo, la Fiorentina dovrà resistere a parecchie offerte per non perdere Jordan Vereotut.

Secondo 'Il Corriere dello Sport', la Fiorentina ha già alzato il muro davanti al centrocampista ex Nantes, rifiutando un'offerta da 20 milioni di euro da parte del Marsiglia, recente finalista dell'Europa League, poi persa contro l'Atletico Madrid.

Dopo aver perso Milan Badelj, che non ha rinnovato il contratto e si libererà a costo zero, la Viola non ha intenzione di perdere anche Jordan Veretout. Il centrocampista francese nella stagione appena conclusa ha messo a segno otto goal e due assist in Serie A.

Intanto in entrata gli occhi sono puntati proprio al sostituto di Milan Badelj, che sarebbe stato individuato in Rodrigo Battaglia dello Sporting Club di Lisbona.