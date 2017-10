Fiorentina, Gil Dias è out: più spazio per Eysseric?

La Fiorentina ha perso Gil Dias per infortunio: il posto del portoghese potrebbe essere preso da Eysseric, finora poco impiegato da Pioli.

La sosta dedicata alle nazionali ha mietuto un'altra vittima: la Fiorentina ha perso Gil Dias, reduce dalle fatiche con l'Under 21 portoghese con cui ha disputato le gare di qualificazione all'Europeo di categoria.

Il lusitano ha riportato una frattura composta della falange prossimale del quinto dito del piede sinistro problema che, con ogni probabilità, lo costringerà a rimanere lontano dai campi da gioco almeno fino ai primi di novembre.

Una bella tegola per Stefano Pioli: il tecnico ex Inter aveva trovato in Dias l'uomo ideale per far compagnia a Thereau e Chiesa nel tridente alle spalle di Simeone, ma ora dovrà indubbiamente rivedere i suoi piani.

Possibile quindi che sia scoccata l'ora di rivedere Valentin Eysseric, arrivato dal Nizza in estate: il francese ha esordito alla prima giornata contro l'Inter giocando 90 minuti, da allora un declino 'accelerato' anche da una distorsione alla caviglia.

Potrebbe essere proprio il transalpino il sostituto ideale di Dias, in vantaggio su Saponara che pare non ancora al meglio della condizione. Una bella notizia per tutti i fantallenatori che hanno deciso di puntare su Eysseric dopo l'esordio positivo in quel di San Siro alla prima giornata.

Un'occasione che l'ex Nizza dovrà sfruttare al meglio per recuperare posizioni nelle gerarchie di Pioli e per dimostrare che in Serie A può starci anche lui.