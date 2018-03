Fiorentina, Cognigni annuncia: "Intitoleremo il centro sportivo ad Astori"

Il presidente Cognigni annuncia che il centro d'allenamento della Fiorentina sarà dedicato a Davide Astori: "La prima di tante iniziative".

Due settimane esatte dopo la sua tragica scomparsa, il ricordo di Davide Astori aleggia ancora su Firenze e sulla Fiorentina. E continuerà ad aleggiare anche al centro sportivo viola, che presto prenderà ufficialmente il suo nome.

Il presidente della Fiorentina, Mario Cognigni, ha infatti annunciato prima della gara che il centro dove si allena la squadra sarà intitolato proprio ad Astori: "Non si chiamerà più Campini, ma Centro Sportivo Davide Astori" le sue parole a 'Premium Sport'.

"Questa era la sua casa - ha spiegato Cognigni - il luogo in cui si recava molto spesso, anche con la sua famiglia, per trascorrere qualche ora di svago. Questa è la prima di tante iniziative per ricordare una persona speciale come lui".

Cognigni ha anche ringraziato il mondo del calcio per le dimostrazioni d'affetto giunte negli scorsi giorni: "C'è stata una totale condivisione da parte del mondo dello sport. Non soltanto da parte di chi ha conosciuto Davide".