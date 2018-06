Fiorentina, chi è Alban Lafont: un ragazzo prodigio per la porta viola

La Fiorentina ha chiuso per Alban Lafont, portiere del Tolosa: accordo da 8 milioni e mezzo. Ecco chi è il giovanissimo nuovo giocatore viola.

Ci sarebbero da scrivere pagine e pagine sul giovane talento del Tolosa, Alban Lafont, che a 19 anni ha già totalizzato più di 100 presenze con la prima squadra tra i professionisti. Ed ora è pronto a iniziare la propria avventura con la Fiorentina.

Quello del portiere è un ruolo che notoriamente ha bisogno di un'età matura, ed infatti gli estremi difensori continuano la loro carriera ben oltre i 30 anni. Ma l'esperienza che è riuscito ad accumulare Lafont alla sua giovane età è qualcosa di incredibile.

Inoltre, Lafont ha dimostrato anche di saper reggere la pressione nei big match: una delle sue migliori prestazioni l'ha messa in mostra contro il PSG nella scorsa stagione di Ligue 1, uscendo peraltro dal campo con un sorprendente 2-0.

Non c'è da stupirsi, quindi, che club come Arsenal e Napoli siano stati attratti dal suo talento. Ma ad aggiudicarsi Lafont, come detto, è stata la Fiorentina.

Nato a Ouagadougou, in Burkina Faso, Alban si è trasferito in Francia a nove anni e ha goduto di una crescita abbastanza rapida. Come disse suo padre dopo il suo debutto, "cinque anni fa, stava ancora giocando come attaccante e segnava goal. Un mese fa, era solo un giocatore delle giovanili. Ora è un professionista".

Proprio per i suoi inizi da attaccante, non sorprende che una delle sue qualità sia il gioco palla al piede, qualcosa che ormai deve far parte di tutti i portieri del periodo attuale.

I suoi riflessi e la sua maturità sono più alti della media, ma la cosa che sorprende di più è la percentuale di successo del 95% sulle uscite alte sui cross dalle fasce: Lafont dimostra dunque di controllare anche la difesa e di dare tranquillità a tutto il reparto.

Certo, gli sono state date molte opportunità per fare pratica senza pressioni, dato che il Tolosa ha trascorso gran parte delle ultime due stagioni a lottare freneticamente contro la retrocessione dalla massima serie francese, senza ambire ad altri obiettivi maggiori.

"Devi imparare in modo veloce e non è sempre facile, ma ne voglio uscire fortificato", ha detto a 'RMC' in questa stagione.

Viste le difficoltà che il Tolosa ha incontrato in questa stagione, collezionare 10 clean sheets nel corso del campionato fa capire l'incredibile valore di Alban Lafont tra i pali, che più volte ha salvato la sua squadra.

Il suo futuro sembra essere di enorme livello e c'è una squadra che in particolare attira le sue attenzioni. "Sin da quando ero bambino ho sempre ammirato l'Arsenal - ha ammesso Lafont - Dai tempi di Van Persie, in pratica. Non ero ancora un portiere e osservavo le sue giocate. Ma anche dopo che sono andato tra i pali, ho continuanto a guardare con piacere gli attaccanti in tv".

Il portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma, domina il palcoscenico europeo dei giovani portieri, ma Alban Lafont non è poi così tanto dietro...