FIFA 19: data di uscita, demo, trailer, copertina e novità

20:45 Condividi Chiudi

Annunciato all'E3 di Los Angeles, si conoscono gustose novità riguardo FIFA 19.

Le notizie si rincorrono. Quali miglioramenti? Quali novità? FIFA 19 arriverà a fine 2018, ma milioni di videogiocatori in giro per il mondo non vedono l'ora di metterci le mani per capire se sarà un prodotto ancor più godibile rispetto all'edizione uscita nell'autunno 2017.

DATA DI USCITA

FIFA 19 arriverà negli scaffali il prossimo 28 settembre 2018 in tre edizioni, la Standard, la Champions e l'Ultimate: la differenza sta nei contenutti aggiuntivi e nella possibilità di utilizzare il videogioco qualche giorno prima.

Chi acquisterà le versioni Champions ed Ultimate, infati, potrà giocare FIFA 19 già dal 25 settembre: i possessori di Xbox One e PC abbonati ai servizi EA Access e Origin Access avranno la possibilità di provare la versione completa del gioco, per un massimo di 10 ore, a partire dal 20 settembre.

NOVITÀ La più grande novità di FIFA 19 è sicuramente la presenza della Champions League, confermata ufficialmente dalla EA Sports, con tutti i dettagli e le licenze che prima erano esclusiva della Konami con PES. Saranno inoltre presenti l'Europa League e la Supercoppa europea. Anche per questa edizione verrà confermata la modalità Il Viaggio con Alex Hunter, che diventerà 'Il Viaggio Champions' con l'aggiunta della Champions League che arricchirà ulteriormente l'esperienza di gioco. A livello di gameplay ci sono invece due sostanziali novità: si tratta dei sistemi 'Active touch' e delle 'tattiche dinamiche'. Il primo influenzerà la gestione del pallone, dei contrasti, degli uno contro uno, mentre il secondo garantirà una maggiore libertà nella impostazione delle tattiche sia per la formazione che per l'approccio alla partita della squadra. Dovrebbero inoltre essere presenti nuovi campionati: si parla da tempo del torneo indiano e di quello cinese e quest'ultimo sembra proprio vicino d diventare realtà. Occhio anche alla Serie C italiana, che potrebbe finalmente essere disponibile per tutti gli appassionati di calcio minore. COPERTINA Cristiano Ronaldo sarà ancora una volta sulla copertina di FIFA: la EA Sports ha svelato una prima bozza con il lusitano che indossa la casacca del Real Madrid, nonostante le voci su un suo possibile addio ai Blancos. Non è una novità nel mondo dei videogiochi, considerando che Neymar, vestito di blaugrana Barcellona, cambiò club (PSG), dopo che la Konami aveva già impostato la campagna marketing con il suo volto: e giù di cambiamenti improvvisi... Lo stesso Neymar sarà presente insieme a Ronaldo nella copertina per chi acquisterà FIFA 19 nelle edizioni Champions Edition e Ultimate Edition. DISPOSITIVI Non c'è ancora l'ufficialità, ma pare che FIFA 19 uscirà solo sulle console di nuova generazione: addio dunque al titolo di EA Sports per Xbox 360 e Playstation 3, mentre verrà confermato, insieme ovviamente a PlayStation 4, Xbox One e Pc, Switch. Per quest'ultima le quotazioni stanno salendo di giorno in giorno. TRAILER Direttamente dall'E3 di Los Angeles, ecco il primo trailer ufficiale di FIFA 19.

DEMO

Non c'è ancora una data ufficiale riguardo la data di rilscio della Demo di FIFA 19, ma questa dovrebbe arrivare intorno all'11 settembre: le anticipazioni arrivate sul web vedono presenti nove squadre: Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, PSG, Juventus e Tottenham. Lo scorso anno furono tredici.