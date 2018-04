FIFA 18 TOTS: Team of the Season, come funziona e quando esce

Ad aprile arriva il Team of the Season di FIFA 18: i giocatori della squadra dell'anno verranno scelti direttamente dai videogiocatori.

E' già tempo di Team of the Season su FIFA 18. La EA Sports ha infatti svelato funzionamento e data per l'arrivo della squadra della stagione: ad aprile tutti incollati per conoscere i nuovi TOTS del videogioco calcistico più famoso al mondo.

COME FUNZIONA

QUANDO ARRIVA

La clamorosa novità dei TOTS in FIFA 18 è che verranno scelti dai videogiocatori solo quei calciatori che non sono mai capitati nella squadra della settimana, dunque mai divenuti TOTW nel corso dell'annata: secondo quanto affermato dalla EA Sports dunque niente Cristiano Ronaldo, Messi, Dybala, Pogba e compagnia.Il Team of the Season di FIFA 18 verrà svelato il 27 aprile: tutti i ventitre giocatori, ovvero gli undici titolari, i sette panchinari e quelli scelti per essere riserve dei TOTS saranno annunciati nella stessa giornata. Per poi essere disponibili nei pacchetti e nelle sfide creazione rosa.