FIFA 18, la Fiorentina tiene vivo il ricordo di Astori: rimarrà nel gioco

EA Sports e la Fiorentina si sono consultati riguardo la presenza di Astori nel videogioco: la società viola ha deciso di mantenere vivo il ricordo.

La scomparsa di Davide Astori ha scosso il mondo del calcio ad ogni livello. Anche in quello virtuale. La EA Sports, che come noto produce FIFA 18, ha ragionato con la Fiorentina per prendere la migliore decisione riguardo la presenza del calciatore nel proprio videogioco.

In una nota inviata a tutti gli utenti, la EA Sports evidenzia come su richiesta della stessa Fiorentina, Davide Astori continuerà a far parte della rosa attuale della squadra viola in FIFA 18. Un modo in più per tenere vivo il ricordo del calciatore bergamasco, venuto a mancare a Udine a inizio marzo.

Veranno però rimossi gli oggetti FUT del giocatore presenti nei pacchetti di FIFA 18, mentre la fascia di prezzo massima per gli oggetti FIFA Ultimate Team di Astori verrà ridotta: un obiettivo che tanti videogiocatori si erano posti nelle ultime settimane, dopo l'osceno aumento in seguito all'addio del capitano viola.

"Ne approfittiamo per rinnovare le nostre più sincere condoglianze alla famiglia di Davide, alla Fiorentina e ai suoi tifosi" la conclusione della nota da parte della EA Sports, in stretto contatto con la società toscana dopo la tragedia di Astori.