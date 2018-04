FIFA 18 DLC Mondiali: niente World Cup singolo, possibile l'aggiornamento gratuito

Dopo vent'anni di FIFA World Cup, la EA Sports potrebbe regalare i Mondiali ai possessori di FIFA 18: una vera rivoluzione.

Vent'anni di Mondiali targati EA Sports. Vent'anni di FIFA World Cup: non solo quella reale vinta da Francia, Brasile, Italia e Germania, ma anche quella videoludica che ha appassionato milioni di videogiocatori in tutto il mondo. Un titolo staccato rispetto ai classici FIFA '98, FIFA '99 e via dicendo. Probabilmente al capolinea.

Il presente e il futuro del mondo dei videogiochi, sopratutto non calcistici, sono del resto dominati dal DLC, ovvero l'espansione a pagamento per avere a disposizione il titolo completo. E invece di aggiungere nuovi oggetti, mappe o personaggi, la EA Sports potrebbe proporre FIFA World Cup 2018 come aggiunta del suo FIFA 18.

Niente di ufficiale per ora, ma gli indizi continuano ad accumularsi: superando le sole suggestioni di fine 2017. Sviluppatori e collaboratori di FIFA 18 stanno lasciando briciole di pane da seguire in giro per il web, consigliando agli utenti di rimanere pronti alla novità.

Si parla del resto del DLC di FIFA World Cup che conterrebbe tutte 32 le squadre partecipanti in terra russa, nonchè i 12 stadi ufficiali: a differenza dei vari contenuti aggiuntivi del mondo videoludico sarebbe però gratuito, scaricabile per PS4, XBOX One e Nintendo Switch.

La EA Sports non vuole infatti dividere il mondo di FIFA, considerando la popolarità raggiunta dal proprio titolo: in vista dell'uscita di FIFA 19 prevista il prossimo settembre, i piani alti dell'azienda canadese proveranno ad avvicinare ulterioremente il pubblico, permettendogli di non dover scegliere se acquistare uno o l'altro titolo.

L'ufficialità o la smentita definitiva del DLC Mondiale di FIFA 18 dovrebbe arrivare a giorni, considerando che il titolo World Cup di EA Sports è stato sempre pubblicato nel mese di aprile: un po' tardi per smentire tutto, si va verso la clamorosa rivoluzione per gli utenti.