Favola Pinsoglio, prima in Serie A nel giorno di Buffon

Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juventus, ha fatto il suo esordio in Serie A sostituendo Buffon nel giorno dell'addio.

Nel giorno dell'ultima partita di Gigi Buffon con la maglia della Juventus , c'è anche un'altra storia da raccontare, ed è quella di Carlo Pinsoglio .

Rimasto a sorpresa a Torino quest'estate per fare il terzo portiere, Pinsoglio ha fatto il suo esordio assoluto in Serie A sostituendo Buffon al 63' della sfida col Verona.

Un'emozione grandissima per lui, cresciuto nella Juventus, che a 28 anni ha avuto finalmente l'occasione di fare la sua prima presenza in massima serie, proprio con la maglia bianconera e entrando al posto di Buffon nella gara del suo addio.

Pinsoglio veniva da due stagioni parecchio deludenti in Serie B, terminate con una doppia retrocessione tra Latina e specialmente Livorno, in occasione della quale fu anche aggredito dai tifosi labronici al termine dell'ultimo match pareggiato col Lanciano nel 2016.

Purtroppo per lui non è riuscito a mantenere la porta inviolata e consentire alla Juventus di raggiungere il record di clean sheet in Serie A, ma di sicuro Pinsoglio non dimenticherà mai questa giornata.