Fassone senza limiti: "La ciliegina del Milan potrebbe essere un mister X"

Fassone tranquillizza i tifosi del Milan: "Il rischio default c'è ma è un evento molto ipotetico, ora manca la ciliegina. Ipotesi nuovo stadio".

E' stato senz'altro l'assoluto protagonista del calciomercato, almeno fino ad oggi, ora Marco Fassone in una lunga intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport' spiega le prossime mosse del Milan made in China e gli obiettivi per il futuro. Non solo immediato.

"Nel 2022 sarebbe bello avere il Milan fra i primi 5 top club mondiali. Nel nostro piano quinquennale contiamo di passare da 200 milioni di fatturato in una forbice fra i 400 e i 500. E poi nel 2018-19 l’ingresso in una Borsa orientale è uno degli scenari più probabili" , rivela Fassone.

Il quale poi tranquillizza i tifosi sulla solidità finanziaria della nuova società: "Elliott? Sono previsti controlli periodici sui conti del club, che inizieranno a novembre con cadenza bimestrale. Certo, il rischio default esiste come sempre in questi casi, ma lo considero un evento molto ipotetico, è un debito che ritengo rifinanziabile abbastanza facilmente".

Ecco perchè il calciomercato del Milan, nonostante i molti acquisti già perfezionati, non è finito: "Qualcosina o qualcosona la faremo ancora. Dipende dalle uscite e comunque non abbiamo fretta. Questa è una squadra già ottima, manca solo la ciliegina. Sarà un arrivo eccellente, di livello. Belotti o Kalinic? Potrebbe esserci anche un mister X.

Voluntary agreement? Siamo grati alla Uefa. Abbiamo inoltrato altri piani, garantendo che in autunno ci presenteremo con cose concrete e non solo progetti. Il voluntary ci darà un anno di ossigeno".

I tifosi ovviamente ringraziano: "Prima per strada avvertivo scetticismo, ora sento euforia e passione. In questi primi quattro giorni di campagna sono stati venduti 5000 abbonamenti".

Fassone d'altronde non ha paura a pronunciare la parola Scudetto: " Da uomo Milan devo pensare a quello, da manager non devo illudere. Al primo anno, razionalmente, è quasi impossibile. Ma nel calcio l’irrazionalità è una componente sempre presente".

Quindi si passa al capitolo stadio: "A inizio agosto ci rivedremo, ma noi non sappiamo ancora se prenderemo la strada di San Siro o quella di un impianto di proprietà. Al momento le reputiamo percorribili entrambe. Di certo vogliamo arrivare a fine stagione con un progetto approvato".

Fassone infine ripercorre la sua estate: "Per André Silva è stato un blitz: arrivati a Oporto nel pomeriggio e prima di cena avevamo già chiuso. Abbiamo incassato anche dei no, per motivi di prezzo e prima del closing. Uno era Kolasinac.

Bonucci? Con la Juve i rapporti sono buoni, quando si chiude un affare si è in due. Borussia e Torino risentiti? Se è così, mi scuso se le mie azioni sono state interpretate come un’uscita dal mio campo. Io comunque ho parlato più volte coi club".