Fassone racconta la prima telefonata con Bonucci: "Mi disse 'nulla è impossibile'"

10:08 Condividi Chiudi

L'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, svela: "Bonucci? Tutto nato da un'idea che ci sembrava impossibile".

Solo fino a qualche settimana fa sembrava impossibile anche solo immaginare Leonardo Bonucci con la maglia del Milan ed invece il club rossonero, con una trattativa lampo, è riuscito a chiudere una delle operazioni più importanti in assoluto degli ultimi anni.

Approdato a Milano per una cifra di poco superiore ai 40 milioni di euro, Bonucci è stato presentato ufficialmente nelle scorse ore a Shenzhen dove con i suoi compagni sta preparando l’amichevole con il Bayern e, nell’occasione, Marco Fassone ha spiegato: “Bonucci non ha bisogno di presentazioni, è un rinforzo straordinario che abbiamo fortemente voluto”.

L’amministratore delegato del Milan ha svelato come si è sviluppata una trattativa che ha avuto del clamoroso: “Tutto è nato da un’idea che ci sembrava impossibile, un pensiero sviluppato nel corso di alcuni chiacchierate con Mirabelli. In sincerità, alla prima telefonata, è stato Leonardo a dirmi che nulla è impossibile. Da quel momento in poi tutto è andato avanti in maniera veloce”.

Bonucci rappresenta uno straordinario rinforzo per il Milan: “Mirabelli ha cercato di creare un mosaico di giovani talentuosi e esperti che siano i leader della squadra. Uno di essi è Bonucci e colgo l’occasione anche per ringraziare Kessié a nome della società per la sua disponibilità a lasciargli il numero 19”.