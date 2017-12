Fantacalcio, nuove gerarchie in casa Torino: sale Berenguer, scendono Ljajic e Niang

Powered by Carlsberg

11:03 Condividi Chiudi

Getty Images

Mihajlovic potrebbe rivedere i minutaggi in casa Torino: più spazio per Alex Berenguer e più concorrenza per la coppia Niang-Ljajic.