Fantacalcio, guida all'asta: chi sono i secondi e terzi portieri in Serie A?

Chi è il secondo portiere? E il terzo? Goal.com risponde ad una delle domande più gettonate in sede d'asta di fantacalcio.

Ogni anno, in sede d'asta, il dubbio è sempre lo stesso. "Chi è il secondo?", è la domanda più gettonata dopo aver acquistato il portiere. Chi invece preferisce puntare sul trio di portieri della stessa squadra, si scervella per individuare il nome del terzo. Quest'anno vi aiuterà Goal.com con questo breve riepilogo.

ATALANTA - Berisha si conferma il titolare, con Gollini 'secondo'. Completa il quadro Radunovic.

BOLOGNA - Il nuovo titolare, dopo l'addio di Mirante, è il polacco Skorupski. Come vice confermato Da Costa. Infine il giovane Santurro.

CAGLIARI - Il titolare sarà ancora una volta Cragno, con Rafael nel ruolo di vice e Simone Aresti a completare il quadro.

CHIEVO - Ennesima conferma per Stefano Sorrentino, con Andrea Seculin fresco di rinnovo come secondo. Il 18enne Filippo Pavoni a completare il quadro.

EMPOLI - Il neo arrivato Fulignati in pole per essere titolare, con Provedel subito dietro. Ruolo di terzo per Terracciano.

FIORENTINA - Il giovane francese Lafont dovrà prendere il testimone di Sportiello, con Dragowski confermato come vice. Il terzo sarà il giovane Federico Brancolini.

FROSINONE - Il neo-arrivato Sportiello sarà il titolare, con Bardi costretto a fare il secondo. Ivan Vigorito nel ruolo di terzo.

GENOA - Sarà Federico Marchetti il titolare della porta del Ferraris, alle sue spalle (ordine ancora da definire) Ionut Radu e Rok Vodisek.

INTER - Nessuna novità in casa nerazzurra: Handanovic titolare, Padelli secondo (avrà spazio in Coppa Italia) e Tommaso Berni.

JUVENTUS - Szczesny parte come titolare, ma occhio al suo 'secondo' Mattia Perin. Pinsoglio completa il quadro dei numeri 1.

LAZIO - Strakosha confermatissimo, ma dietro di lui c'è l'esperienza del belga Silvio Proto. Il terzo dovrebbe essere Guido Guerrieri.

MILAN - Gigio Donnarumma parte in pole, ma occhio a Pepe Reina. Il terzo sarà Antonio Donnarumma.

NAPOLI - In attesa di sviluppi dal mercato, in pole per il ruolo da titolare c'è Alex Meret. Dietro di lui Karnezis e Nikita Contini.

PARMA - Sepe potrà godersi la maglia da titolare, dietro di lui, in ordine, Frattagli e Dini.

ROMA - Robin Olsen avrà il compito di non far rimpiangere Alisson. Dietro di lui Antonio Mirante ed il giovane brasiliano Fuzato.

SAMPDORIA - Il neo-arrivato Audero dovrebbe essere il titolare, con l'esperienza di Rafael in seconda posizione. Ruolo di 'terzo' per Belec.

SASSUOLO - Conferma per Consigli, ed anche per Pegolo come vice. Satalino sarà il terzo.

SPAL - Vanja Milinkovic-Savic potrebbe scalzare Gomis dal ruolo di titolare, ma a partire in campo sarà comunque il titolare dell'anno scorso. Giacomo Poluzzi sarà il terzo.

TORINO - Nessuno insidia Sirigu per il ruolo da titolare in campo. Alle sue spalle troviamo Rosati ed Ichazo.

UDINESE - Il neo arrivato Musso non dovrebbe scalzare, almeno inizialmente, il giovane Scuffet. Dietro c'è Davide Borsellini.