Evra ed Hernanes ceduti a metà stagione? Scudetto Juventus anche per loro

Hernanes in Cina, Evra in Francia: Coppa Italia e Scudetto della Juventus anche per loro dopo aver contribuito alla prima parte di annata.

Nello Scudetto della Juventus ci sono tanti volti. C'è chi ha contribuito in maniera netta sul campo, come Dybala, Buffon, Higuain e Bonucci. C'è chi è rimasto dietro le quinte senza mai giocare, come Mattiell. C'è chi è fuori rosa come De Ceglie, non medagliato con il titolo di campione d'Italia, E chi, invece, è andato via prima del previsto.

A livello pratico sono comunque considerati vincitori dello Scudetto e della Coppa Italia, nonostante la loro partenza a metà stagione, due giocatori che anche lo scorso anno avevano contribuito, senza lode nè infamia, ai due titoli bianconeri: Hernanes ed Evra hanno lasciato la Juventus a inizio 2017.

Per la Lega Serie A, infatti, basta una presenza in panchina per essere nominato Campione d'Italia: Scudetto anche in caso di addio durante l'annata, sull'altare di sua maestà calciomercato. Mancata presenza alla festa Scudetto per ovvi motivi, ma titolo in tasca.

Rimpiazzati da Rincon, il rientrante Mandragora e il recuperato Mattiello, Hernanes ed Evra hanno lasciato la Juventus per motivi differenti: il centrocampista brasiliano è stato ceduto in Cina per monetizzare e liberare uno spazio nel reparto, mentre il terzino ha voluto iniziare una nuova vita nella sua Francia, a Marsiglia.

What a season for all my clubs !!!#om qualify Europa league #nice qualify champions league #manchesterunited winning Europa league#asmonaco champions of France #juventus champions league winner loading.... i love this game ahahahah#ilovethisgame#proud #respect#love#thanks#humble#winner#motivation#success Un post condiviso da Patrice Evra (@patrice.evra) in data: 24 Mag 2017 alle ore 20:29 PDT

Evra tra l'altro non ha certo dimenticato i compagni bianconeri e su Instagram ha espresso il suo desiderio, mascherato da complimenti per le sue vecchie squadre: "Che stagione per tutti i miei club! OM qualificato in Europa League. Nizza qualificato in Champions League. Manchester United che vince l'Europa League. Monaco campione di Francia. Juventus vincente della Champions League in carica...".

Se Evra ha giocato un'ottima seconda parte di stagione in maglia Marsiglia, Hernanes si sta adattando alla vita cinese in quel di Qinhuangdao: sei presenze ed un goal con l'Hebei fin qui, con la speranza di vincere il torneo cinese, visti i soli sei punti di distanza dalla favoritissima Guangzhou, capolista del torneo.

Ai festeggiamenti di Roma e Torino non erano presenti, da qualche mese non fanno più parte della Juventus: Evra ed Hernanes saranno comunque ricordati come campioni 2016/2017 con la maglia bianconera. Per il francese titolo numero 22 in carriera, il sesto in territorio italiano, per il brasiliano l'ottavo, quarto tra Madama e Lazio.