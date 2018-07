Europa League per Atalanta, Lazio e Milan: sorteggio, avversarie e date delle partite

Milan, Lazio e Atalanta ottengono il pass per l'Europa League 2018/2019: quando scenderanno in campo?

Lazio e Milan ai gironi di Europa League, Atalanta al secondo turno preliminare: comincia l'avventura italiana in Europa League, con i bergamaschi subito in campo a luglio nella speranza di raggungere le connazionali nella fase a gruppi.

Quando scenderanno in campo le tre squadre italiane?

SORTEGGI

Secondo turno di qualificazione - 19 giugno

Fase a gironi - 31 agosto

DATE

- L'Atalanta giocherà il secondo turno di qualificazione il 26 luglio (gara d'andata) e il 2 agosto (gara di ritorno): avversaria della formazione di Pioli una tra Banants (Armenia) e Sarajevo (Bosnia ed Erzegovina)

In caso di passaggio del turno l'Atalanta dovrà affrontare il terzo turno (9 e 16 agosto) e dunque il playoff (23 e 30 agosto) prima di poter giocare la fase a gironi.

- La Lazio e il Milan conosceranno le tre avversarie il 31 agosto: il 20 settembre, il 4 ottobre, il 25 ottobre, l'8 novembre, il 29 novembre e il 13 dicembre le sfide della fase a gironi.

DOVE VEDERE ATALANTA, LAZIO E MILAN IN TV E STREAMING

Le gare di Europa League saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport, ma durante il corso della stagione alcune gare delle tre italiane saranno trasmesse anche in chiaro, probabilmente su TV8: in streaming le sfide saranno disponibili su Sky Go attraverso tablet, smartphone e pc.