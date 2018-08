Europa League, Milan nel girone F: focus sulle avversarie

12:24 Condividi Chiudi

Il Milan è stato sorteggiato nel gruppo F di Europa League: Betis e Olympiacos sono le avversarie più temibili, il Dudelange alla prima esperienza.

Con DAZN vedi oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

MILAN

LA STAGIONE 2018/19 - Il nuovo ciclo del Milan si è aperto con una sconfitta, a Napoli, dopo aver segnato due goal alla squadra di Ancelotti. Si sono subito visti i pregi e i difetti della squadra di Gattuso, anche se una sola partita di Serie A è troppo poco per guidicare. Nelle amichevoli estive l'andamento rossonero è stato altalenante, ma è arrivata anche una prestigiosa vittoria contro il Barcellona, con goal di André Silva (poi andato al Siviglia). Il gioco del Milan continua sulla scia della seconda parte dello scorso anno, anche se adesso può puntare su una prima punta come Gonzalo Higuain.

IL MERCATO - Proprio l'attaccante argentino è stato il grande colpo del mercato estivo, insieme a Mattia Caldara. Entrambi sono arrivati dalla Juventus, nell'ambito dell'affare che ha portato Leonardo Bonucci di nuovo in bianconero. Leonardo e Maldini hanno poi regalato a Gattuso anche gente come Laxalt, Bakayoko e Castillejo, che saranno alternative preziose soprattutto in Europa League. Reina in porta, Halilovic a centrocampo e Strinic sulla fascia sinsitra (che però dovrà stare fermo qualche mese) hanno poi completato gli acquisti. Hanno lasciato la squadra Kalinic, Bacca, Locatelli e Antonelli.

LA FORMAZIONE TIPO - Per adesso Gattuso continua a puntare sul 4-3-3, con Donnarumma in porta, anche se Reina potrebbe ritagliarsi un posto da titolare in Europa League. Sulla fascia destra Calabria, in attesa di Conti, su quella opposta Rodriguez. Musacchio al momento tiene in caldo la posizione a Caldara. Il volante del centrocampo è ancora Biglia, con Kessié e Bonaventura come incursori. In attacco Suso e Calhanoglu accompagnano Higuain; partono in secondo piano Castillejo e Cutrone, ma in Europa saranno preziose pedine.

OLYMPIACOS

LA STAGIONE 2018/19 - La squadra greca arriva alla fase a gironi dell'Europa League dopo aver superato nei turni preliminari il Lucerna ed il Burnley, con quattro prove (tra andata e ritorno) molto convincenti. In queste partite i giocatori più attivi sono stati Lazaros Christodoulopoulos (ex conoscenza della Serie A), Miguel Ángel Guerrero e Konstantinos Fortounis. In campionato soltanto una partita giocata fino ad ora: sono arrivati tre punti con l'uno a zero contro il Levadiakos.

IL MERCATO - Non una sessione estiva particolarmente scoppiettante per l'Olympiacos: hanno lasciato la squadra il portiere Proto (andato alla Lazio), Mirallas (tornato all'Everton e poi andato alla Fiorentina), Bruno Viana, Sebà e Djurdjevic. In compenso è arrivato l'esperto Torosidis, in compagnia di Guilherme (ex centrocampista dell'Udinese), Meriah, Lazaros Christodoulopoulos e Fetfatzidis.

LA FORMAZIONE TIPO - L'allenatore portoghese Pedro Martins non cambia mai dal suo 4-2-3-1, che vede in porta Gianniotis. Linea a quattro con Elabdellaoui sulla destra e Tsimikas sulla sinsitra. La coppia centrale è formata da Vukovic e Roderick Miranda (Meriah possibile titolare a breve). Diga di centrocampo con Mady Camara e Bouchalakis (con Torosidis ad alternarsi). Alle spalle della prima punta Guerrero, ci sono Fortounis, Christodoulopoulos e uno tra Felipe Pardo e Podence. In squadra ci sono anche Panagiotis Tachtsidis e Marko Marin.

REAL BETIS

LA STAGIONE 2018/19 - Una spagnola molto insidiosa per il Milan. La nuova Liga non è cominciata però nel migliore dei modi, con la sconfitta contro il Levante e il pareggio contro l'Alaves, sicuramente due impegni non proibitivi. La squadra di Quique Setién, però, sulla scia dello scorso anno, vuole continuare a stupire sia tra i confini nazionali che in Europa.

IL MERCATO - L'ultimo colpo in ordine di tempo del Betis, nonché quello più importante, è quello di Giovanni Lo Celso, prelevato nelle ultime ore di mercato dal PSG (manca ancora l'ufficialità). Ma gli acquisti non sono mancati, anzi: William Carvalho per 20 milioni di euro, Sidnei per quasi 5, Barragan, Inui, Pau Lopez e Canales. Certo è che sono partiti anche giocatori importanti come Fabian Ruiz, Riza Durmisi e Adan.

LA FORMAZIONE TIPO - Al momento Quique Setién ha un solo mantra: la difesa a tre. Poi il resto della squadra cambia a seconda degli avversari o dei giocatori più in forma. Mandi, Feddal e Bartra sono il terzetto difensivo a protezione di Pau Lopez. A tutto campo giocano Firpo a sinistra e Francis Guerrero a destra. William Carvalho e l'esperto Andres Guardado giocano a centrocampo. In attacco la qualità si spreca: Joaquin, Canales, Inui, Tello, Boudebouz (sempre in ballottaggio per due maglie). La prima punta adesso è Moron, ma occhio all'ex Roma Sanabria.

DUDELANGE

LA STAGIONE 2018/19 - Prima volta, storica, per una squadra del Lussemburgo in una coppa europea di questo livello. Il Dudelange arriva a questa Europa League dopo aver superato nei preliminari il Cluj, il Legia Varsavia e il Drita, ma dopo aver perso il primo playoff per la Champions League contro il Vidi, a luglio. Ottima compattezza di squadra ed una buona vena realizzativa messe in mostra fino a qui dagli uomini di Dino Toppmöller, tecnico 37enne. In campionato al momento sono arrivate una vittoria e due sconfitte, frutto degli impegni proprio in Europa.

IL MERCATO - Senza dubbio, il colpo del mercato, arrivato a titolo gratuito, è stato Milan Bisevac (ex Lazio). Per il resto solo acquisti poco noti e senza esborso economico. Hanno lasciato invece il Dudelange Jun Cai Wang, Muratovic, Laurienté e Niko Dobros.

LA FORMAZIONE TIPO - Il Dudelange ha dimostrato di saper variare modulo: 4-2-3-1 quando tocca fare una partita più offensiva, 4-5-1 quando tocca difendersi. In porta Frising. In difesa, in attesa dell'infortunato Bisevac, spazio a El Hriti, Malget, Prempeh e Jordanov. Couturier, Ibrahimovic e Stelvio a centrocampo. Stolz e Melisse accompagnano la prima punta Turpel.