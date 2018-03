Europa League in tv: Diretta Goal in chiaro su TV8

12:50 Condividi Chiudi

I goal delle gare di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, in programma giovedì alle 21.05, si potranno vedere in chiaro su TV8.

Giovedì sera si giocheranno le partite di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. In campo anche due squadre italiane, col Milan che dovrà cercare di rimediare allo 0-2 subito in casa dall'Arsenal mentre la Lazio dovrà provare a vincere a Kiev dopo il 2-2 dell'Olimpico contro la Dynamo.

Nessuna delle due partite delle italiane verrà trasmessa in diretta in chiaro, la diretta delle due gare potrà essere visibile solo sull'emittente satellitare Sky, ma grazie all'emittente TV8 potrà essere seguita in chiaro, sul digitale terrestre, la Diretta Goal per le partite in programma alle 21,05.

Gli appassionati di calcio, pertanto, potranno seguire in diretta, in chiaro, l'evolversi delle seguenti gare: Arsenal-Milan (2-0 il risultato dell'andata), Lione-CSKA Mosca (1-0) e Salisburgo-Borussia Dortmund (2-1).

Queste le altre gare in programma, che potranno essere seguite in diretta solo su Sky: alle 17.00 Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid (0-3), alle 19.00 Athletic Bilbao-Marsiglia (1-3), Dynamo Kiev-Lazio (2-2), Viktoria Plzen-Sporting CP (0-2), Zenit-Lipsia (1-2)