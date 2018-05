Eriksson a Goal: "Simone Inzaghi da top club, Mancini-Italia ok"

08:00 Condividi Chiudi

Sven Goran Eriksson esalta Simone Inzaghi: "Aveva stoffa già da calciatore, è pronto per una grande". Poi assicura: "Mancini farà bene con l'Italia".

Sven Goran Eriksson esalta Simone Inzaghi. L'ex tecnico della Lazio, in esclusiva per Goal, tesse le lodi dell'attuale tecnico biancoceleste allenato da calciatore ai tempi dell'esperienza nella Capitale.

Lo svedese, riguardo 'Inzaghino', non ha dubbi: "E' pronto per una grande squadra. Da giocatore era molto bravo tatticamente, lui vive e pensa per il calcio. Può allenare qualsiasi club al mondo, è capace di svolge un ottimo lavoro".

Roberto Mancini, altra figura cui Eriksson è legato, è prossimo a diventare il nuovo ct dell'Italia: "Non so se è confermato, ho sentito le voci - sottolinea lo scandinavo - Se dovesse sedersi su quella panchina, per lui sarà una bella occasione e farà molto bene. Ne sono certo. Parliamo di Inzaghi e Mancini, tecnici di alto livello nel calcio di oggi".

Il pallone di casa nostra, negli ultimi anni, ha compiuto qualche passo indietro in termini di appeal: "Il calcio moderno, purtroppo, gira attorno ai soldi - spiega Eriksson - E' un dato di fatto e su questo non possiamo farci nulla. Durante la mia avventura in Italia, era il campionato più bello ed interessante del mondo. Poi, lo è diventato quello inglese".

"Oggi il campionato più interessante è la Premier, il più potente ma anche il più costoso - conclude lo svedese - E' un peccato non vedere gli stadi sempre pieni in Italia, ma resta un Paese che attira gli allenatori e mi auguro possa risalire la china. Penso che servano nuove infrastrutture. Oggi molti impianti non sono più adatti al calcio, ma l'Italia rimane una nazione fantastica e sono abbastanza certo che torneranno in alto".