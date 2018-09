Empoli-Milan, le formazioni ufficiali: Borini punta centrale

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Empoli-Milan. Gattuso lancia Borini dal 1' nel tridente offensivo. C'è anche Laxalt.

Le formazioni ufficiali:

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Bennacer, Capezzi, Krunic; Traoré; Caputo, La Gumina.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Borini, Calhanoglu.

E’ tutto pronto allo Stadio Castellani per Empoli-Milan, la sfida che chiude il sesto turno del campionato di Serie A. La compagine toscana è chiamata a mettersi alle spalle la sconfitta patita contro il Sassuolo, i rossoneri cercano invece punti che consentano loro di avvicinarsi alle zone alte della classifica.

Andreazzoli schiera il suo Empoli con il consueto 4-3-1-2 nel quale sono Di Lorenzo, Silvestre, Maietta e Veseli a comporre la linea di difesa davanti a Terracciano.

A centrocampo, Capezzi è il vertice basso in un rombo che prevede Bennacer e Krunic in mediana e Traoré in posizione di trequartista. In attacco fiducia al duo composto da Caputo e La Gumina.

Rino Gattuso risponde con un 4-3-3 nel quale la linea difensiva davanti a Donnarumma è composta da Calabria, Musacchio, Romagnoli e Laxalt.

Chiavi del centrocampo affidate a Biglia, con Kessié e Bonaventura a completare il trio di mediana. In attacco, c’è Borini al centro di un tridente che prevede anche Suso e Calhanoglu.