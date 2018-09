Empoli-Lazio: probabili formazioni, orario e dove vederla in Tv e streaming

Dopo la sosta delle Nazionali torna la Serie A, l'Empoli affronta la Lazio: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in Tv e streaming.

Dopo la sosta delle Nazionali, torna la Serie A. A Empoli la squadra di Andreazzoli, reduce dal soporifero pari sul campo del Chievo, sfida una Lazio appena tornata alla vittoria, grazie all'1-0 contro il Frosinone.

DOVE E QUANDO

Empoli-Lazio si giocherà domenica 16 settembre alle ore 18: appuntamento allo stadio Castellani di Empoli.

DOVE VEDERE EMPOLI-LAZIO IN TV E STREAMING

Empoli-Lazio sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 sul satellite; 373 e 383 sul digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Disponibile anche il servizio streaming Sky Go per gli abbonati attraverso tablet, smartphone e pc.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-LAZIO

Andreazzoli deve fare a meno di Antonelli, con Pasqual pronto a prenderne il posto sulla fascia sinistra. Problemi per Maietta, in difesa spazio per Di Lorenzo, Ramussen e Silvestre davanti a Terracciano. In mezzo nessun dubbio con Acquah, Capezzi e Krunic, mentre Zajc sarà il trequartista alle spalle di La Gumina e Caputo.

Nella Lazio dentro tutti i titolari, con Immobile davanti a Luis Alberto. A centrocampo Lucas Leiva, Parolo e Milinkovic-Savic, mentre Lulic e Marusic agiranno sugli esterni. In porta Strakosha, con Wallace, Acerbi e Radu nel trio difensivo. Out Lukaku e Luiz Felipe, ancora non recupera Berisha.

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Rasmussen, Silvestre, Pasqual; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile