Eintracht-Lazio, dramma Torrò: perde il fratello ma gioca lo stesso

Il fratello di Lucas Torrò è morto ieri, ma il giocatore spagnolo è sceso comunque in campo. Il tecnico Hutter: "Ha voluto giocare a tutti i costi".

L'Eintracht Francoforte, nel match di Europa League valido per la seconda giornata del gruppo H, disputa una partita perfetta e sconfigge la Lazio con il punteggio netto di 4-1. Sembra una serata di gioia ma non per Lucas Torrò, centrocampista spagnolo classe '94 della squadra tedesca.

Torrò, al termine della gara, scoppia in lacrime al centro del campo: i giocatori restano increduli in quanto sono ignari della vicenda che ha colpito lo spagnolo prima del match contro la Lazio. Il fratello di Torrò è venuto a mancare poche ore prima della partita, la notizia era stata riferita solamente allo staff tecnico e ai dirigenti: il classe '94 ha voluto comunque scendere in campo nonostante il dramma subito.

#Osasuna quiere mostrar su más profundo dolor por el fallecimiento del hermano de @LucasTorro. DEP.



Tu familia rojilla está contigo, Lucas. Mucha fuerza. Te enviamos un abrazo enorme. pic.twitter.com/aL36kT9ulb — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) 5 ottobre 2018

“Lucas mi ha detto cosa fosse successo prima della partita ma ha voluto giocare a tutti i costi. Gli ho chiesto se davvero se la sentisse di giocare, gli ho lasciato libera scelta. Il suo dolore ha oscurato la gioia per la vittoria”: così il tecnico dei tedeschi Hutter spiega la situazione drammatica di Torrò. Anche il direttore sportivo Bobic sottolinea come la società abbia rispettato la volontà del giocatore di disputare il match di Europa League: “Il club ha lasciato Lucas libero di scegliere se giocare o meno e lui ha disputato una partita eccezionale”.

Lucas Torrò, dopo aver giocato in onore del fratello e aver messo in mostra una grande prestazione, è tornato in Spagna dove si riunirà con la famiglia per alcuni giorni.