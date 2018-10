Eintracht Francoforte-Lazio, le pagelle: flop Lucas Leiva e Milinkovic-Savic

Nella Lazio male Wallace, Milinkovic-Savic e Lucas Leiva. Sufficienza per Parolo ed Immobile. Super il trio d'attacco Eintracht Kostic-Jovic-Haller.

EINTRACHT FRANCOFORTE

TRAPP 6

DA COSTA 7

HASEBE 6,5

RUSS 6,5

FALETTE 6

GACINOVIC 6,5

DE GUZMAN 6,5 (87' STENDERA SV)

TORRO 6

KOSTIC 7 (78' TAWATHA SV)

JOVIC 7 (67' REBIC 6)

HALLER 7

LAZIO

PROTO 6: Incolpevole sui goal dell'Eintracht Francoforte.

LUIZ FELIPE 6: Di tutto il reparto difensivo biancoceleste è quello che ha minori responsabilità.

ACERBI 5,5: Si lascia scappare Da Costa in occasione del primo goal ed in generale appare troppo in affanno.

WALLACE 5: Sanguinoso l'errore dal quale parte l'azione del 2-1 dei tedeschi.

BASTA 5: Meglio in fase offensiva che difensiva, si lascia scioccamente espellere a fine primo tempo per una trattenuta su Kostic (seconda ammonizione).

PAROLO 6,5: Fa come sempre il suo e sigla pure il goa del momentaneo pareggio.

LUCAS LEIVA 5: Insieme ad Acerbi si lascia scappare Da Costa sull'1-0 e si fa uccellare anche da Haller in occasione del 2-1 tedesco. (76' LUIS ALBERTO SV)

MILINKOVIC SAVIC 5: Non si accende praticamente mai nel primo tempo e nel secondo tempo, in inferiorità numerica, non fornisce quella personalità che ci si aspetterebbe. (64' BERISHA 5,5: Entra in un momento della partita nel quale non può brillare).

DURMISI SV (17' LULIC 5,5: Il capitano non riesce a fornire la solita spinta).

CORREA 6: Suo l'assist dell'1-1 per Parolo e la ghiotta occasione del possibile 2-2. Ingenuo e sfortunato in occasione dell'espusione.

IMMOBILE 6: Alla continua ricerca di palloni giocabili, non gliene arrivano molti. Ha il merito di non tirare mai i remi in barca.