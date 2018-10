Dzeko sentenza in Champions: rinascita contro la vittima preferita

Nove goal contro il Plzen per Dzeko, che ora punta a tornare devastante anche in campionato: "Non siamo ancora al massimo".

Dybala chiama, Dzeko risponde. Paulo fa tripletta a Torino contro il modesto Young Boys, Edin segna tre goal a Roma contro il remissivo Viktoria Plzen. L'Argentina e la Bosnia sono leggermente lontane, ma quest'oggi sono più vicine. Unite in Champions League. Un goal a testa in campionato, tre in Europa. E le italiane vanno.

Una bella rivincita per Dzeko, che se in campionato è riuscito ad andare in goal solamente nella prima gara contro il Torino per poi deludere ampiamente nelle successive gare, in Champions ogni volta che sente la musichetta della Champions ha il piede magico. Il Plzen non sarà il Bayern o il Barcellona, ma considerando i passi falsi delle big ogni avversaria è da prendere per le pinze.

E Dzeko ha preso l'avversaria per le pinze, stritolandola. Non va proprio a genio il Plzen all'ex giocatore del Manchester City, considerando che anche nell'ultimo incontro giocato i goal erano stati tre. C'è qualcosa che fa esplodere di reti l'attaccante bosniaco, abituato comunque oramai a dire la sua in maniera prepotente durante le gare di Champions.

Basti pensare che nelle ultime sei gare di Champions le reti sono state otto. Ad avversari come Liverpool e Barcellona, non solo al Plzen di turno. Di Francesco conta di riaverlo a questo livello anche in campionato e la tripletta dell'Olimpico potrebbe averlo risvegliato. Del resto si sa, nel calcio basta una minima svolta per diventare cecchino che tutto vede e tutto può.

"Dopo la sconfitta contro il Bologna ci siamo riuniti e ci siamo detti che così non andava bene" le parole di Dzeko dopo il 5-0 rifilato dalla Roma al Viktoria Plzen. "Non siamo ancora vicini al nostro massimo, ma le vittorie ci danno fiducia. Dobbiamo dare tutti di più".

Prima tripletta in Champions League per Dzeko. La seconda tripletta, come detto, contro il Viktoria Plzen: "Li conosco, li ho sfidati anche quando giocavo in Repubblica Ceca...". La sua vittima preferita, battuta guarda caso in altre tre occasioni (numero perfetto per lui) quando giocava per il Teplice e con il Manchester City.

Prossimo impegno della Roma, a Empoli. Di Francesco adotterà il turnover dopo aver schierato quasi tutti i titolari (ad esclusione dell'infleuenzato Manolas)? Probabilmente no, per poter permettere a Dzeko di dare continuità alla sua tripletta. Il bene della Lupa passa dai suoi goal.