Dzeko all'esame Chelsea in Champions: alla Roma servono i suoi goal

La Roma punta sulla voglia di riscatto di Dzeko per tentare il colpaccio in casa del Chelsea: il bosniaco non ha mai segnato in carriera ai Blues.

La sfida contro il Chelsea non è una partita come le altre per Edin Dzeko, chiamato a sfatare un tabù che dura ormai da sette anni.

I Blues sono una delle squadre che il bosniaco ha affrontato più volte in carriera (ben nove) ma nonostante questo non è mai riuscito a segnare un goal contro di loro.

Il Chelsea rappresenta la classica bestia nera per Dzeko, ma il cambio di maglia potrebbe coincidere con un'inversione di tendenza. In tutti gli altri precedenti, infatti, il bosniaco indossava quella del Manchester City.

Oggi veste la maglia della Roma ed è sulla sua voglia di riscatto che i giallorossi puntano per fare risultato a Stamford Bridge. Deludente contro l'Atletico Madrid, Dzeko si è sbloccato in casa del Qarabag e non vorrà steccare proprio questa partita.

L'attaccante bosniaco ha parlato al 'The Guardian': "Io non corro? Non do il mio meglio in campo? Andiamo! È uno scherzo?. Posso assicurare che non c'è nessuno sugli spalti o davanti alla TV che voglia la vittoria di una partita quanto me. Ogni match, non importa contro chi giochiamo o per cosa giochiamo. Voglio soltanto segnare un goal o aiutare la squadra a segnare per vincere l'incontro. In ogni partita do il mio massimo. Ogni singola partita".

Di Francesco gli affiancherà Perotti e Florenzi, mentre a centrocampo Strootman dovrebbe riprendersi una maglia da titolare a discapito di Pellegrini. Fazio prenderà il posto dell'infortunato Manolas al centro della difesa con Juan Jesus.

Ecco le probabili formazioni del match:

CHELSEA (3-4-3): Courtois; Rudiger, David Luiz, Cahill; Zappacosta, Bakayoko, Fabregas, Alonso; Willian, Morata, Hazard.

ROMA (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Florenzi, Dzeko, Perotti.